Суд постановил отремонтировать здание завода «Людвиг Нобель» до 2024 года

В Петербурге Выборгский районный суд вынес решение по вопросу здания завода «Людвиг Нобель», расположенного на Большом Сампсониевском проспекте. Согласно постановлению суда, владельца обязаны произвести ремонтные работы, а также выплатить штраф за неисполнение ранее вынесенного постановления.

Напомним, КГИОП в мае 2020 года осуществило проверку, выявив непригодное состояние здания. Тогда чиновники обратились в суд. Однако спустя год, ремонтные работы объекты так и не начинались.

Суд по Выборгскому району постановил выплатить штраф в размере от 10 до 25 тысяч рублей за неисполнение постановления. Кроме того, согласно новым материалам, владельцы обязаны в течение года провести первоочередные работы, чтобы здание не считалось аварийным. Далее в течение трех лет осуществить полноценный ремонт завода.