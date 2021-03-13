Выселенную из дома баскетболистку суд обязал выплатить Смольному 685 тыс. рублей

В Петербурге вынесли решение по делу о нелегальном проживании в Толстовском доме, где с 2009 года жила вдова бизнесмена Шабтая Калмановича. Согласно решению Куйбышевского районного суда, бывшая баскетболистка обязана будет возместить 685 тысяч рублей.

Ранее было известно, что суд постановил бывшую супругу покинуть жилое помещение. Анна Архипова-фон Калманович была чемпионкой Европы по баскетболу, но после замужества получила статус вдовы, так как мужа бизнесмена застрелили.

Кроме возмещения денежных средств за незаконное проживание в доме, Анна обязана теперь вернуть состояние помещения в первоначальное. Дело в том, что женщина самовольно сделала проход в соседнюю квартиру, а выход на лестничную площадку убрала.