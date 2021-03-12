ЖК для молодежи построят в Парголово до конца 2022 года

В Петербурге стали известны сроки и детали нового жилищного комплекса для молодежи, который собираются построить в Парголово. АО «Санкт-Петербургский центр доступного жилья» уже объявило конкурс.

ЖК появится на улице Вологдина в Парголово и будет состоять из 5 четырехэтажных секционных домов. Общая площадь многоквартирного ЖК составит 45 тысяч квадратных метров. Контракт на застройку оценивается в минимум 2,2 млрд рублей. Об этом стало известно на сайте госзакупок.

Строительство объекта должно быть завершено до 30 декабря 2022 года. Дата начала строительства пока неизвестна. Ее установят по завершении конкурса.