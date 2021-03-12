С 20 марта БДТ закроется на ремонт до конца года

В Петербурге в ближайшее время начнут ремонтировать основное здание Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова Реставрационные работы могут начать уже 15 марта, однако о сроках окончания работ информации пока нет.

Известно, что Минкульт обсудит с администрацией театра сроки ремонта, однако точно установлено, что продлится он не меньше полугода. Напомним, предыдущий ремонт длился 3 года – с 2011 по 2014. Теперь организаторы хотят устранить ошибки того ремонта, а также планируют не допустить новых.

С 20 марта в афише театра нет спектаклей. Вероятно, с этого дня театр будет закрыт для посетителей.