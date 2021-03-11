В ипотечной программе «Доступное жилье» нашли нарушения законодательства

Пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в четверг, 11 марта, сообщила, что ипотечный кредитный потребительский кооператив (ИКПК) «Доступное жилье» будет ликвидирован. Такое заявление поступило в суд после иска Банка России.

Ленинский районный суд удовлетворил иск банка в отношении программы «Доступное жилье». Елена Павлова, директор и учредитель ИКПК, обязана в течение 6 месяцев закрыть эту организацию. Решение принял суд.

В ипотечной КПК обнаружили многочисленные нарушения федерального законодательства, нормативных актов Банка России и неисполнение предписаний и запросов банка в установленный срок.