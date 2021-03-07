Здание ВНИИБ отказались включать в список объектов культурного наследия

Антикоррупционная экспертиза по проектам нормативных правовых актов опубликовала на своем сайте документ, свидетельствующий об отказе включения ВНИИБ в список культурно-значимых зданий. Об этом стало известно 5 марта.

КГИОП принял соответствующее решение по зданию бывшего Всесоюзного НИИ целлюлозно-бумажной промышленности, расположенного на 2-м Муринском проспекте. Так, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры сообщил о запланированном отказе признать здание ВНИИБ объектом культурного наследия.

Кроме того, распоряжение говорит об исключении объекта из списка памятников архитектуры.