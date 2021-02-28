На Полюстровском начался незаконный снос хладокомбината

В Петербурге начали сносить здание хладокомбината, которое ждет очереди на включение в списки объектов культурного наследия. Хладокомбинат «Холодильник №6» расположено на Полюстровском проспекте 87. Вероятно, демонтаж объекта начат с целью построить жилищный комплекс.

Известно, что накануне демонтажа хладокомбинат был признан объектом, имеющим признаки памятника, что означает запрет сноса здания до принятия решения комиссией. Решение КГИОП может быть вынесено в течение 90 дней.

Ценность объекта в том, что он построен в 1939 году. Соответственно, здание функционировало в блокаду, а значит является неотъемлемой частью исторического образа Петербурга.