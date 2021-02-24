К 2022 году в Петроградском районе появится элитный жилой комплекс

На месте недостроенного отеля «Северная корона» планируют построить новый жилкой комплекс с элитными квартирами. Здание отеля в Петроградском районе уже снесено.

Новым объектом займется группа компания «ПСК». Элитный жилой комплекс построят на набережной реки Карповка. Известно, что в комплексе расположатся 259 квартир с общей площадью в 33,5 тысяч квадратных метров. Кроме того, в здании построят подземную парковку.

Кроме того, рядом с комплексом будет построен дом на 2 квартиры, каждая из которых будет площадью в 362 квадратных метров. Согласно плану, оба объекта будут достроены к концу 2022 года.