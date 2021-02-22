Под Петербургом появится новый город

В Ломоносовском районе Ленинградской области появится новый город – Троицкая Гора. Планируется, что город будет застроен малоэтажными зданиями и население не будет превышать 10 000 человек.

Для реализации намеченной цели депутаты ЗакСа планируют изменить закон об административно-территориальном устройстве. Примечательно, что строительные работы еще не начинали, однако планируется, что 1 мая 2021 года город уже появится как юридический объект.

Площадь нового города составит 290 га.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о 70 тоннах цветов, ввезенных в Северную столицу накануне 8 марта. В ближайшую неделю партии букетов увеличат в несколько раз.