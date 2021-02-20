Корпуса петербургской обувной фабрики на Заставской улице признаны объектами культурного наследия

Бывшая обувная фабрика Петербурга стала объектом проверки Комитетом по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры. В результате председатель комитета подписал распоряжение о включении зданий фабрики в список культурно значимых объектов регионального масштаба.

Фабрика, расположенная на Заставкой улице, должна превратиться в лофт-квартал. «Охта Групп» обещает не сносить здания для реализации современного квартала. Пресс-служба КГИОП отмечает, что здания бывшей обувной фабрики являются неотъемлемой частью образа дореволюционного Петербурга.