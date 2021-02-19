В 2020 году доля инвесторов среди покупателей петербургских квартир выросла до 27,6%

На первичном рынке в Петербурге доля инвесторов выросла до 27,6% среди покупателей квартир. Об этом сообщают аналитики «Рентавед».

Так, в 2020 году каждый четвертый покупатель квартиры приобрел недвижимость не для проживания, а для инвестиций. Данные, приведенные аналитиками центра, также показали, что спрос вырос на студии и однокомнатные квартиры рядом с метро.

«Столичные инвесторы также ранее ничего не рассматривали кроме самой Москвы и Подмосковья. Однако из-за пандемии и закрытия границ они быстро переключились на Петербург», — уточнил глава «Рентавед».