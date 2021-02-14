Стоимость аренды «однушек» в крупных городах составила 17 тыс. рублей

Согласно исследованиям, объем предложений на рынке долгосрочной аренды превысил показатели, которые были в прошлом году, на 70%.

Сервис Cian сообщает, что стоимость однокомнатной квартиры в крупных городах России составляется около 17 тысяч рублей в месяц, двухкомнатных — более 23,5 тысячи рублей. По сравнению с январем 2021 года, стоимость «однушки» снизилась на 0.7%, а «двушки» — 1,5%.

Эксперты сообщают, что в ближайшие полтора года спрос на аренду увеличится еще на 20%.

При снятии жилья арендаторы стали чаще обращать внимание на качество ремонта, а также внутреннюю оснащенность жилья.