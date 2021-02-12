Разрушающийся дом на Двинской проверят в Госстройнадзоре

В доме №8 по улице Двинская произведут проверку. Застройщика призвали к проведению экспертиз по факту разрушающегося здания. Об этом сообщают в пресс-службе Госстройнадзора.

Известно, что из-за отхождения стены в доме у застройщика требуют данные геотехнического мониторинга о состоянии окружающей застройки. В пятницу, 12 февраля, в Госстройнадзоре состоится прием для того, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Примечательно, что многие жители дома уже покинули квартиры, так как стена отошла на 3-4 см, а здание находится под угрозой обрушения. Теперь застройщик обязан предъявить проект, исключающий негативное влияние от строящегося ЖК на близлежащие дома.