Петербуржцы выступают против строительства очередного храма у оборонительного рубежа «Ижора»

В Петербурге хотят построить храм во Фрунзенском районе города. Об этом сообщает комитет по градостроительству и архитектуре.

Многие жители Петербурга против данного проекта, так как на территории располагается ДОТ и фортификационные сооружения. Кроме того, там уже есть часовня Дмитрий Солунского и стоит забор для строительства церкви.

Местные жители выступают против изменения назначения территории между улицами Бухарестская, Димитрова, Софийская и Южным шоссе на «осуществление религиозных обрядов».