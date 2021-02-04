5 февраля в Петербурге открывается креативный кластер «Вавилов Лофт»

В ближайшую пятницу на Васильевском острове откроется крупнейший креативный кластер в городе. Новое здание расположится на Кадетской линии.

«Вавилов Лофт» имеет огромную площадь в 30 тыс. квадратных метров, на территории в 2 гектара разместятся гастрономические и барные проекты, а также шоурумы и творческие проекты. Крупнейший лофт города расположился в здании Института оптики им. Вавилова и является преемником «Голицын Лофта». Известно, что новый проект будет курировать компания BS Art Development Group.

Открытие кластера «Вавилов Лофт» состоится 5 февраля 2021 года на Кадетской линии 5к. Вход в здание со стороны Тучкова переулка.