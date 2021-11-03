Здание «Ленаэропроекта» на Обводном канале выставили на торги

Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект» выставили на торги. Здание находится на набережной Обводного канала. Торги проведет Российский аукционный дом 15 декабря.

На торги попадут все акции АО «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт воздушного транспорта «Ленаэропроект». Об этом сообщили в пресс-службе АО «Российский аукционный дом».

Начальная цена здания вместе с постройкой составила более 855 млн рублей. Общее количество акций составляет 86 385 штук, а численность работников — 204 человека. Торги продлятся до 7 декабря.