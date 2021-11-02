"Ленстройтрест" купил ЖК "Ойкумена" в Петербурге

Группа компаний "Ленстройтрест" приобрела 100% долей в ООО "Ойкумена-Специализированный застройщик". Фирма достроит проект на 220 тысяч квадратных метров в Приморском районе Петербурга и переименует его в жилой комплекс "Ойкумена".

"В Петербурге мы бы хотели сосредоточить наши усилия прежде всего на строительстве жилых комплексов более высокого класса, а также на коммерческой недвижимости, чтобы диверсифицировать портфель. В то же время, АО "Ойкумена" остаётся техническим заказчиком проекта на Суздальском шоссе и будет сопровождать ввод в эксплуатацию корпусов первой очереди строительства ЖК "Ойкумена", – рассказал исполнительный директор ГК "Ойкумена" Роман Мирошников.

Сбербанк предоставил 6,5 миллиардов рублей на приобретение объекта. Кроме этого, застройщику дали проектное финансирование на строительство ЖК в размере 9 миллиардов рублей.