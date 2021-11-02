Жилой комплекс бизнес-класса возведут на Васильевском острове в 2022 году

Жилой комплекс бизнес-класса построят на месте завода имени Козицкого на 7-й линии Васильевского острова. Участок выкупила группа компаний «Красная стрела». Общая площадь ЖК составит около 20 тыс. квадратных метров. Новый дом будет рассчитан примерно на 400 квартир. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Пока сейчас ведется проектирование, это будет бизнес-класс. Сроки окончания неясны, потому как пока мы в самом начале пути. Стоимость сделки не раскрывается», — рассказали представители компании.

Производственный корпус завода, построенный в 1988 году, демонтируют, а историческое здание «Дом Шредера» сохранят.