В Кронштадте выставили на торги бывший военный завод

В четверг, 21 октября, Российский аукционный дом (РАД) выставил на торги семь корпусов бывшего военного завода «18-й Арсенал ВМФ» в Кронштадте. Соответствующая информация появилась на сайте организации.

Стартовая цена лота — 480 миллионов рублей. За эту цену будущий хозяин получит здания общей площадью 13 829 квадратных метров и землю ещё на 30 803 «квадрата». Объект находится в юго-восточной части острова Котлин, в пяти километрах от развязки КАД, которая связывает Кронштадт с Курортным и Петродворцовым районами Санкт-Петербурга.

Торги пройдут 17 декабря. Заявки на участие в них принимаются до 15 декабря.