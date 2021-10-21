В Петербурге особняк Целибеевой выставлен на торги

Торги пройдут 19 ноября в Российскиом аукционном доме. В РАД полагают, что особняк могут выкупить под апарт-отель, штаб-квартиру компании, офисный или медцентр. Пощадь здания оценивают в 596 «квадратов». В добавок, недавно в нем проводилась реконструкция. Особняк в стиле поздней эклектики включен в перечень объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность.

Начальная стоимость лота – 150 миллионов рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 17 ноября.

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