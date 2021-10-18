На Литовской улице построят новую гостиницу

В Выборгском районе Петербурга появится новый отель. Ее возведением займутся компании Cosmos Hotel Group и "Балтрос". В настоящее время для проекта ищут инвестора.

"Балтрос" в 2011 году приобрела у Минобороны здания бывших казарм лейб-гвардии Московского (Литовского) полка. Площадь территории, на которой расположены три нежилых дома, составляет около 0,5 гектара.

По мнению аналитиков, гостиница скорее всего получит три звезды. Она может стать отелем средней ценовой категории. Отмечается, что сейчас в Выборгском районе есть семь трехзвездочных гостиниц. По мнению экспертов, окупаемость новой гостиницы превысит 10-13 лет.