В Петербурге объем сделок со складами побил рекорд

Объем сделок по продаже и аренде составил 308 тыс. квадратов. Это является максимальным квартальным значением для рынка Санкт-Петербурга за всю историю наблюдений. Общий объем проданных и арендованных складских площадей за 9 месяцев составил 560,4 тыс. квадратов. До конца года в Северной столице запланирован ввод в эксплуатацию ещё около 80 тыс. «квадратов» офисных площадей. В их числе бизнес-центры «4 Каскад», «Тесла», Atlas City.

Аналитики Knight Frank отметили, что при условии выхода всех заявленных объектов до конца года, итоговый показатель ввода в 1,5 раза превысит прошлогодний результат.