Британские архитекторы выиграли конкурс на концепцию квартала GloraX

GloraX планирует построить общественно-деловой квартал в 15 гектаров на намыве Васильевского острова. Об этом сообщили в пресс-службе застройщика. Победителем закрытого международного конкурса на архитектурно-градостроительную концепцию квартала стало бюро Adjaye Associates (Великобритания).



Архитекторы предложили застройку в виде отдельно стоящих жилых, деловых и общественных зданий. В составе квартала будут построены апарт-отель и коливинг, два офисных здания, медицинский и культурный центры. Также будет маркет как общественное пространство, нацеленное на жителей всего Петербурга.