Охтинский мыс видоизменят по японской концепции «Хрустальный корабль»

Власти Петербурга договорились с представителями компании «Газпром нефть», которой принадлежит участок, о создании на Охтинском мысе выставочного пространства.
Представитель японской компании Nikken Sekkei, победившей в конкурсе на разработку общей архитектурной концепции Охтинского мыса, рассказал о концепции комплекса. Она будет называться "Хрустальный корабль". Это будет уникальный комплекс, состоящий из двух зданий высотой 28 метров. В нем будет общественный парк с выходом на набережную Невы, крытый атриум, обзорная площадка и рестораны. Над археологическими объектами планируется возвести стеклянный пол.