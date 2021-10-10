В Петербурге вырос спрос на квартиры-студии

В Санкт-Петербурге сильно вырос спрос на студии на вторичном рынке. Однако при этом объем продаж однокомнатных квартир и комнат снизился. Такие данные привели специалисты агентства «Петербургская недвижимость», которые проанализировали объем сделок в третьем квартале этого года.

Эксперты связали такой резкий спрос на квартиры-студии с нехваткой финансов на просторное жилье. Студии выигрывают в цене у однокомнатных квартира, а также у комнат, потому что нет соседей.

Директор агентства Сергей Дроздов отметил, что однокомнатные квартиры является самым ликвидным типом жилья. Однако из-за повышения стоимости петербуржцы стали интересоваться другими типами недвижимости.