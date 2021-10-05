На Васильевском острове хотят продать особняк за 230 млн рублей

В Санкт-Петербурге собираются продавать особняк, находящийся на 7-ой линии Васильевского острова, 62а.

Стоит отметить, что информация о продаже бизнес-центра появилась еще летом прошлого года на сайте бесплатных объявлений. Однако в то время нельзя было использовать имущество , так как хозяин особняка не прошел процедуру банкротства.

С недавнего времени торги разрешили. Аудит технического состояния здания проведен. Кроме того, уже заключены договоры с ресурсоснабжающими компаниями.

По данным Российского аукционного дома, особняк планируют продать за 230 миллионов рублей, а также 21 тыс. кв. метров земли.