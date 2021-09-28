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Спрос на недвижимость в Ленобласти вырос в 1,5 раза

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© Фото: baltphoto.ru

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На такое повышение показателей повлияла пандемия коронавируса.

Специалисты сообщают об увеличении числа запросов на аренду и покупку недвижимости в Ленинградской области от жителей Санкт-Петербурга. Данный показатель за год вырос в полтора раза. Стоит отметить, что в Новгородской и Псковской областях — в 1,8 раза.

Также риелторы отметили, что спрос на покупку жилья за пределами Северной столицы, где есть социальная инфраструктура, начал расти еще до пандемии коронавирусной инфекции. Однако во время карантина и при переходе граждан на «удаленку», количество запросов на приобретение жилья за городом вырос в разы.

Кроме того, стоит отметить, что в области можно позволить себе жилье намного просторнее.

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