Спрос на недвижимость в Ленобласти вырос в 1,5 раза

Специалисты сообщают об увеличении числа запросов на аренду и покупку недвижимости в Ленинградской области от жителей Санкт-Петербурга. Данный показатель за год вырос в полтора раза. Стоит отметить, что в Новгородской и Псковской областях — в 1,8 раза.

Также риелторы отметили, что спрос на покупку жилья за пределами Северной столицы, где есть социальная инфраструктура, начал расти еще до пандемии коронавирусной инфекции. Однако во время карантина и при переходе граждан на «удаленку», количество запросов на приобретение жилья за городом вырос в разы.

Кроме того, стоит отметить, что в области можно позволить себе жилье намного просторнее.