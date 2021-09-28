В Петербурге осталось 469 гектаров свободной земли для постройки жилья

В Санкт-Петербурге осталось 469 гектаров земли, на которых можно построить порядка 4,6 млн кв. метров жилья. Об этом сообщили в пресс-службе Rusland SP. Половина этих участков находится на территории КАД. Однако ни один из них не имеет разрешения на строительство.

На сегодняшний день в Северной столице продается 36 участков под строительство жилых площадей. Из них всех только у двух есть все необходимые документы, разрешающие проводить строительство.

Также стоит отметить, что общая площадь продающихся участков около КАД составила 128,8 гектаров. Согласно подсчетам, на них можно построить около 1,2 млн кв. метров жилья.