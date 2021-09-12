Объем покупок жилья инвесторами в Петербурге снизился на 10%

В Санкт-Петербурге инвесторов стали намного меньше интересовать квартиры. Спрос на покупку квартир с целью их перепродажи упал на 10% — с 25 до 15. Об этом сообщает «РБК».

Эксперты отметили, что такое падение связано с повышением порога для входа на рынок, а также замедлением роста цен на жилье. Кроме того, отмечается, что последние несколько лет наблюдается рост объема жилья для сделок по перепродаже. Однако льготная ипотека, с одной стороны, повысила спрос на квартиры, но при этом выросли цены.

Таким образом, в начале сентября 2021 года стоимость квартир в новостройках выросла в 1,6 раз.

Эксперты также отметили, что снижение интереса инвесторов будет продолжаться. Это связывают с сокращением покупательского спроса.