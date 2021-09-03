Спрос на ипотеку среди петербуржцев упал на четверть

Жители Санкт-Петербурга стали реже интересоваться ипотечными кредитами. Таким образом, объем займов на ипотеку составил 48,4 млрд рублей. Данный показатель на 26,1% меньше, чем в июне.

Петербуржцы в июле взяли ипотечных кредитов на 25,5 млрд рублей, что на 27,3% меньше, чем месяцем ранее.

Кроме того, специалисты сообщили, что объем взятых ипотечных кредитов уменьшился как в Петербурге, так и в округе, значения достигли минимума. При этом средняя сумма взятой ипотеки в Ленинградской области и городе на Неве, в июле снизилась и составила 3,2 и 4,2 млн рублей соответственно.