Апартаменты Петербурга наделят соцобязательствами

Для апартаментов Санкт-Петербурга градостроительная комиссия определит размер социальных обязательств. Это будет касаться всех проектов и сервисных апартаментов, которые строятся, как гостиницы, псевдожилья. Теперь строителям апартаментов необходимо будет вложиться в социальную инфраструктуру для того чтобы сдать объект.

Главный архитектор Северной столицы Владимир Григорьев отметил, что все эти нововведения связаны с тем, что в апартаменты стали часто сдаваться как псевдожилье на долгий срок, а сама инфраструктура для этого жилья не обеспечивается.

Кроме того, специалист добавил, что решение по социальным обязательствам будет приниматься индивидуально в каждом случае в зависимости от типа здания, которое предоставит девелопер.