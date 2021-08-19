Петербуржцев расселили в новые квартиры с около 4 тыс. кв. метров аварийного жилья

За прошедшие два года в Санкт-Петербурге по проекту сокращения непригодного для проживания жилищного фонда жильцов 3956,71 квадратных метров аварийного жилья переселили в новые квартиры. Об этом стало известно телеканалу "Санкт-Петербург".

В пресс-службе губернатора Северной столицы отметили, что в данном проекте участвуют только те дома, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

Об этом рассказал глава города Александр Беглов на заседании Президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина. Градоначальник подчеркнул, что жильцы аварийных домов переезжают в новые и безопасные квартиры.