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В Петербурге за этот год ввели 1,9 млн квадратных метров жилья

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© Фото: baltphoto.ru

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Беглов отметил, что плановое задание по вводу жилья в 2021 году будет полностью выполнено.

Пресс-служба Смольного сообщила телеканалу «Санкт-Петербург» о том, что за прошедшие месяцы 2021 года в Северной столице введено 1,9 миллионов квадратных метров жилья. Согласно приведенным данным, это почти 60% от планов на этот год.

Такую статистику привел губернатор Петербурга Александр Беглов по итогам заседания Президиума Правительственной комиссии по региональному развитию. Также глава города отметил, что благодаря таким темпам строительства новых домов, плановое задание по вводу жилья в 2021 году будет полностью выполнено.

В Санкт-Петербурге планируют ввести более 3 миллионов «квадратов» жилых помещений. Соответствующий показатель установил Минстрой РФ. Кроме того, планируется, что в 2020-2030 годах будет введено почти 32 млн кв. метров жилья.

Отметим, что на сегодняшний день в Петербурге строительство ведут 145 компаний, из которых 85 работают с использованием счетов ЭСКРОУ.

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