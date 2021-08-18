  • 18 Август 2021
USD 19.08.2021 73.4633 -0.0120
USD ММВБ 16:17 73.6555  
EUR 19.08.2021 86.1210 -0.3594
EUR ММВБ 16:17 86.3174  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

«Красная стрела» приобрела два здания в лофт-квартале «Скороход»

Автор:


© Фото: wikipedia.org

Темы дня

Сумма сделки пока не раскрывается.

В Санкт-Петербурге группа компаний «Красная стрела» приобрела два здания в лофт-квартале «Скороход» на Заставской улице, 33, общая площадь которых составляет 20,3 тыс. квадратных метров. Компания будет занимать треть площади недвижимости, которая появится на территории по проекту «Охта Групп».

Сообщается, что данная сделка является первой, а в ближайшее время будет заключено еще несколько. Об этом заявили в «Охта Групп». Все здания будут получены в конечном варианте. Для всех собственников будут организованы правила общежития.

Также отметим, что «Охта Групп» с 2020 года года реализует проект пешеходного лофт-квартала на бывшей территории обувной фабрики «Скороход» около станции метро «Московские ворота». Около половины площади будут занимать офисы, а четверть — торговля и общепит.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Недвижимость

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    16.08.21
    Как запустить рекламную кампанию в бизнесе – ответы на вопросы
    04.08.21
    Huawei представляет в России смартфоны серии HUAWEI nova 8
    04.08.21
    Купить автомойку: инструкция для инвестора
    30.07.21
    Стоматология в Петербурге: как выбрать хорошую клинику
    23.07.21
    Дворы для всех: что хотят видеть жители на придомовой территории
    20.07.21
    Гаджеты-помощники в организации ЗОЖ
    08.07.21
    Какой способ эпиляции выбрать сегодня?
    29.06.21
    Процедура банкротства: есть ли у должника второй шанс?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram