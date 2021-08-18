В Санкт-Петербурге группа компаний «Красная стрела» приобрела два здания в лофт-квартале «Скороход» на Заставской улице, 33, общая площадь которых составляет 20,3 тыс. квадратных метров. Компания будет занимать треть площади недвижимости, которая появится на территории по проекту «Охта Групп».

Сообщается, что данная сделка является первой, а в ближайшее время будет заключено еще несколько. Об этом заявили в «Охта Групп». Все здания будут получены в конечном варианте. Для всех собственников будут организованы правила общежития.

Также отметим, что «Охта Групп» с 2020 года года реализует проект пешеходного лофт-квартала на бывшей территории обувной фабрики «Скороход» около станции метро «Московские ворота». Около половины площади будут занимать офисы, а четверть — торговля и общепит.