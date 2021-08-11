На месте Ленинградского дворца молодежи появится ЖК премиум-класса

Ленинградский дворец молодежи (ЛДМ), который находится на набережной Малой Невки на Петроградской стороне Санкт-Петербурга, пойдет под снос. Не его месте будет построен жилой комплекс премиум-класса.

ЛДМ принадлежит ООО «ЛДС». На данный момент 100% долей организации находятся у ООО «Специализированный застройщик Эталон». Организация появилась в середине июля 2021 года ГК «Эталон». Договор был подписан в конце июля.

Юристы сообщили, что стороны достигли взаимного соглашения о продаже объекта, и сейчас продолжается оформление документов.

По предварительной информации, площадь жилого комплекса составит 63 тысячи кв. метров.