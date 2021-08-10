В Петербурге запретили возведение жилой застройки без возведения социальной инфраструктуры

Градостроительная комиссия Санкт-Петербурга определила новые условия для застройщиков. Теперь организации и компании, которые собираются построить жилые дома не смогут получить разрешение, если застройка не будет обеспечена социальной инфраструктурой.

«Город планомерно и неуклонно работает над ликвидацией дисбаланса между жилой и социальной застройкой, особенно в новостройках… Мы стремимся не только наращивать темпы возведения социальных объектов, но и вести их строительство параллельно с жилой застройкой, чтобы все сдавалось синхронно», - сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Также глава города добавил, что введенных правил должны будут придерживаться все застройщики, в обязательном порядке.