За первые полгода петербуржцам выдали ипотек почти на 181 млрд рублей

За первые шесть месяцев банки Санкт-Петербурга выдали петербуржцам ипотек на 180,86 млрд рублей. Данный показатель в 1,7 раз превышает статистику, которая была в этом же периодом в прошлом году. Тогда этот показатель составлял 105,9 млрд рублей.

Центробанк России заявил о том, что в первой половине 2021 года выдали 44,9 тысяч ипотечных кредитов. Также отметим, что с начала этого года кредитный портфель по кредиту на недвижимость вырос на 15,8% и уже к 1 июля 686,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в июле средняя стоимость покупки недвижимости на первичном рынке уменьшилась на 10%.