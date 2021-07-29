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Земля для строительства домов в Петербурге выросла почти на 50% за 1,5 года

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© Фото: baltphoto.ru

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Стоимость востребованных и ликвидных лотов выросла в разы.

В консалтинговом центре «Петербургская Недвижимость» сообщили, что стоимость земельных участков, которые пригодны для жилья, увеличились в среднем на 25-50 процентов за полтора года.

Также стоит отметить, что стоимость востребованных и ликвидных домов выросла в разы. Однако эксперты считают, что рост цен связан с ограниченным предложением на земельном рынке. На нем вымываются в первую очередь участки с полной градостроительной подготовкой.

«Еще год назад в пригородных локациях за КАД стоимость земли в последующей стоимости «квадрата» жилья составляла 7-9 тысяч рублей, а теперь уже 10-13 тысяч за квадратный метр улучшений», — заявила руководитель КЦ «Петербургская Недвижимость»

Также глава центра добавила, что по всем типам лотов цена выросла до 31 тыс. рублей за «квадрат» улучшений. При этом стоимость на протяжении многих лет варьировалась в диапазоне от 20 до 25 тыс. рублей.

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