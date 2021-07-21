Количество предложений на апартаменты в Петербурге в 2021 году упало на 25%

Аналитики консалтинговой компании Knight Frank ST Petersburg сообщили, что за пройденное время в 2021 году количество предложений на первичном рынке апартаментов в Санкт-Петербурге уменьшилось на 25%. Последний раз похожие показатели наблюдали в 2016 году.

За первые месяцы 2021 года в Петербурге открыли 6 новых объектов, 4 из которых сервисные, 1 — формата рекреационных апартаментов, последний — не сервисный. Однако в этом году в Северной столице удалось возвести 1560 юнитов в апартаментах общей площадью 5,39 тысяч квадратных метров.

До конца 2021 года в регионе планируется ввести в эксплуатаци. 14 новых объектов, общая площадь которых составит 176 тыс. «квадратов»,