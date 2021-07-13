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Владельцами почти 20% элитных новостроек Петербурга являются иногородние граждане

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© Фото: baltphoto.ru

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Обладателями элитной недвижимости стали жители Москвы, Калининграда, Ярославля, Омска, Томска, Перми и Тюмени.

Согласно данным компании Knight Frank St Petersburg, около 20% покупателей, которые приобрели элитную недвижимость в Санкт-Петербурге в первой половине 2021 года, являются иногородние граждане.

«19% покупателей — из регионов. В 2021 году доля региональных клиентов ощутимо увеличилась: +18 п.п. относительно аналогичного периода 2020 года», — сообщили в организации.

Также в компании отметили, что собственниками элитного жилья в Северной столице стали жители Москвы, Омска, Ярославля, Калининграда, Томска, Тюмени и Перми.

Отметим, что продажи престижной недвижимости в Северной столице за первые 6 месяцев 2021 года на 14%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако средний бюджет сделки в первом полугодии этого года оказался на 23% выше, чем в прошлом году, и составил 48,4 млн рублей.

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