В Парголово завершается строительство ЖК «Три апельсина»

На портале «Строительный Петербург» сообщили, что в Санкт-Петербурге в поселке Парголово завершается строительство Жилого комплекса (ЖК) «Три апельсина».

На данный момент завершаются работы по оштукатуриванию фасада, отделке и монтажу дверей, а также установке вентилируемого фасада и благоустройству территории в третьем корпусе ЖК. Застройщик ООО «РСТИ» сообщил, что в ближайшее время собирается получить разрешение на ввод корпуса в эксплуатацию. Сообщается, что первые ключи дольщики получат уже в августе этого года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что жители Северной столицы недовольны высоким ростом цен на жилье. Во втором квартале этого года стоимость выросла на 12% по сравнению с периодом апрель-июнь в 2020 году.