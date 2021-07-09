Петербуржцы снова недовольны высоким ростом цен на вторичное жилье

Рост цен на вторичное жилье в Санкт-Петербурге продолжает расти высокими темпами, несмотря на постепенное снижение спроса в 4-ом квартале 2020 года. В 1-ом квартале этого года спрос на вторичном рынке был близок к показателю, который был в этот же период 2020 года. Однако во 2-ом квартале объем продаж стал выше на 12%, по сравнению с периодом с апреля по июнь в прошлом году.

Однако даже при таком росте цен интерес покупателей к «вторичке» сохраняется. Кроме того, отметим, что «старое» вторичное жилье подорожало с начала 2021 года на 10,8%.