Мастеровой двор Конюшенного ведомства отреставрируют под апартаменты

В пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников Санкт-Петербурга сообщили, что здание, которое находится на углу канала Грибоедова и Конюшенной площади, будет приспособлено под комплекс апартаментов.

На данный момент объект находится в частной собственности. Не так давно Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на ремонтно-реставрационные работы. Данные действия будут проводиться с разрешения КГИОП на проведение работ «по сохранению объекта культурного наследия и разрешения на строительство на объекте культурного наследия регионального значения».

Работы по реконструкции и реставрации здания начнут 21 мая 2021 года, а закончат 10 октября 2023 года. Заказчиком выступил ООО «Произведенное объединение «Управление строительными проектами – монолит».