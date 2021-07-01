Для льготников и очередников в Петербурге закупят новое жилье на 2,3 млрд рублей

Смольный сообщил о закупках нового жилья для льготников и очередников. Общая сумма всех закупок составила 2,3 миллиарда рублей. Однако их эффективность начинает падать, так как власти Санкт-Петербурга не успевают за ростом цен на недвижимость.

Комитет имущественных отношений Северной столицы разместил 8 конкурсов на покупку нового жилья. Так, самым дешевым оказался вариант, стоимость которого составила 104 млн рублей, а самым дорогим — 2,38 млрд рублей. Также в ведомстве отметили, что квартиры передадут не позднее 2023 года.

Отметим, что Смольный уже приобретал подобное жилье на сумму 2,5 млрд рублей, но в то время квартиры покупались мелкими лотами. Однако большую часть конкурсов никто не прошел.