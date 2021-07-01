Строительные компании приобрели земли в Петербурге на 23 млрд рублей

Во втором квартале 2021 года девелоперы приобрели земель под жилищное строительство в Санкт-Петербурге на 23 млрд рублей, общей площадью 68 гектаров. Данные показатели превышают те, которые были в прошлом году в аналогичном периоде. Об этом сообщила компания Rusland SP.

"По итогам первого полугодия девелоперы приобрели 256,32 гектара, что составляет 82% от общего объема сделок за весь 2020 год", - говорится в сообщении организации.

Также в документе отмечается, что почти все проекты выкуплены. В связи с этим многие компании начали рассматривать приобретение участков без документации, требующие более длительного аудита и времени на подготовку.