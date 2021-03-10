Петербуржцы попросили Смольный прекратить уплотнительную застройку в центре

Вместо 6 кв. метров зеленых насаждений на человека в центре Петербурга насчитывается лишь 4,5 кв. м. Местные жители обратились к властям с требованием временно прекратить строительство новых объектов, пока в районе не появятся рекреационные зоны, о чем говорится в их петиции.

Мерой борьбы с уплотнительной застройкой может стать выкуп или обмен ряда земельных участков, на которых будут созданы общественные пространства вместо запланированного строительства.

Одно из предложений заключается в расширении сада Сан-Галли, где финские инвесторы собираются построить гостинично-офисный комплекс.

Подписи под документом поставили более двух тысяч человек.

Подобную петицию петербуржцы направляли в Смольный в феврале этого года, отмечая, что в центре очень мало зелени, что мешает созданию комфортной среды проживания.