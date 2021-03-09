Инвестор построит новый медицинский центр для Петербурга

Власти Петербурга передали в аренду инвестору земельный участок в Невском районе Петербурга. Компания возведёт новый пятиэтажный медицинский центр на улице Чудновского. В итоге здание будет передано в собственность правительству.

Лечить там будут как платно, так и по ОМС, сообщили в пресс-службе Смольного.

Город получит в пользование часть помещений для организации отделения врачей общей практики, что позволит улучшить ситуацию с организацией медицинской помощи в Невском районе.

Также в аренду передали земельный участок в Приморском районе на Новосельковской улице. Там инвестор планирует завершить строительство одноэтажного здания для производства электронного и оптического оборудования.