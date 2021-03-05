Тубдиспансер на Боровой улице станет собственностью РПЦ

Власти Петербурга планируют передать здание туберкулезного диспансера №17 на Боровой улице в собственность РПЦ. Об этом пишут «Невские Новости» на пресс-службу комитета имущественных отношений.

При этом медики пока не освободили здание. У них будет срок до ноября 2021 года.

Как отметили в Смольном, в 2015 году епархия направила в комитет официальное заявление о передаче недвижимости, которая более века назад принадлежала церкви. Ранее в этом здании располагалось монастырское подворье.

Пока официальных документов по переселению тубдиспансера нет.

Ранее РПЦ подала заявку на передачу ей Благовещенской усыпальницы. Депутаты заявили, что решение не может быть принято, поскольку это уничтожит Музей городской скульптуры, которому принадлежит собственность.