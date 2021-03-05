Строители обнаружили на территории завода "Арсенал" тайный тоннель

В Петербурге в ходе работ в бывших корпусах завода «Арсенал» строители обнаружили исторический подземный тоннель. Ход проложен от Невы к Арсенальной набережной, 1, пишет РБК.

Вероятно, тоннель станет частью нового арт-пространства "Храм оленя" и будет предназначен для посетителей.

Весь комплекс зданий бывшего завода является памятником истории и архитектуры, так что сохранение тоннеля соответствует букве закона.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в стенах "Арсенала" появятся различные культурно-развлекательные точки, например, концертный зал, бары, рестораны и др. Стоимость первой очереди работ оценивается в 10 млн долларов.