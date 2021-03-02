Петербург выделил 750 млн рублей на доступное жилье для молодых семей

Для обеспечения жильем молодых семей из бюджета Петербурга выделено 750 млн рублей. Как сообщила пресс-служба администрации Северной столицы, инвестиции от комитета имущественных отношений получил Санкт‑Петербургский центр доступного жилья.

На выделенные средства 220 молодым семьям выдадут беспроцентные займы сроком на десять лет в рамках городской программы «Молодежи — доступное жилье».

Программа работает с 2001 года и помогла обрести жилье 80 тыс. петербуржцев - более 24 тыс. семей.